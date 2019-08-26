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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 16
Панюков 73
Димитров 84
3:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
Заболотный 43
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
26 авг. 2019, 18:00 МСК
26.08.2019, 18:00 МСК
понедельник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
17
Димитров
Николай Димитров
84'
84'
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
16'
16'
90
20
Панюков
Андрей Панюков
73'
73'
79
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
14
Бавин
Юрий Бавин
65
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
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88
Погребняк
Павел Погребняк
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
11
Ильин
Владимир Ильин
79
Юсупов
Артём Юсупов
Сочи
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
77
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
43'
43'
90
77
Полоз
Дмитрий Полоз
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
20
Юрганов
Игорь Юрганов
36
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
81
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
90
Шакуро
Павел Шакуро
26
Калугин
Никита Калугин
5
Померко
Алексей Померко
17
Мостовой
Андрей Мостовой
87
Карапетян
Александр Карапетян
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров