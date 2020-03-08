Матч завершен
Сочи
Сочи
Мостовой 35
Заика 64
2:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
8 марта 2020, 16:30 МСК
8.03.2020, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Сочи
мин
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
27
Заика
Кирилл Заика
64'
64'
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
35'
35'
88
23
Мевля
Миха Мевля
90
29
Заболотный
Антон Заболотный
75
91
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
Шакуро
Павел Шакуро
26
Калугин
Никита Калугин
94
Лагатор
Душан Лагатор
10
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Карапетян
Александр Карапетян
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
Урал
мин
88
Погребняк
Павел Погребняк
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
17
Димитров
Николай Димитров
78
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
54
19
Поляков
Денис Поляков
90
5
Вилюш
Мацей Вилюш
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
75
35
Золотов
Николай Золотов
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
3
Ароян
Вараздат Ароян
4
Мамин
Артем Мамин
57
Фидлер
Артем Фидлер
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
14
Бавин
Юрий Бавин
95
Калинин
Игорь Калинин
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
69
Шаболин
Артем Шаболин
20
Панюков
Андрей Панюков