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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Еременко 41
Еременко 79
2:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
26 окт. 2019, 19:00 МСК
26.10.2019, 19:00 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
75
7
Еременко
Роман Еременко
41'
79'
41', 79'
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
63
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
17
Норманн
Матиас Норманн
86
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
46
Попов
Денис Попов
25
Логашов
Арсений Логашов
22
Маляров
Кирилл Маляров
3
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Ведерников
Данила Ведерников
15
Глебов
Данил Глебов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
Сочи
мин
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
87
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
71
5
Померко
Алексей Померко
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
76
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
32
Мевля
Миха Мевля
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
90
Шакуро
Павел Шакуро
94
Лагатор
Душан Лагатор
8
Колдунов
Никита Колдунов
77
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Карапетян
Александр Карапетян
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров