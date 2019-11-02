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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Сочи
Сочи
Нобоа 44
1:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Костюков 41
Мелкадзе 56
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
2 нояб. 2019, 16:30 МСК
2.11.2019, 16:30 МСК
суббота
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
44'
44'
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
67
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
29
Заболотный
Антон Заболотный
90
5
Померко
Алексей Померко
46
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
10
Казаев
Ян Казаев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
Шакуро
Павел Шакуро
94
Лагатор
Душан Лагатор
8
Колдунов
Никита Колдунов
10
Полоз
Дмитрий Полоз
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
87
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
90
25
Карасев
Павел Карасев
90
77
Костюков
Михаил Костюков
41'
41'
90
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
56'
56'
74
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
30
Таказов
Сослан Таказов
6
Кулик
Владислав Кулик
23
Кленкин
Данил Кленкин
9
Чернышов
Олег Чернышов
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
15
Часовских
Андрей Часовских
14
Аппаев
Хызыр Аппаев