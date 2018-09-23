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Сочи VS Тамбов
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Сочи - Тамбов: 23 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
0:0
Сочи - Тамбов: 23 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 13 тур
ФНЛ,
13 тур
Россия
23 сент. 2018, 17:00 МСК
23.09.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Сочи
мин
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
-
Померко
Алексей Померко
90
Тамбов
мин
-
Шляков
Евгений Шляков
90
События
Матч окончен 0:0
81'
Желтая карточка
Евгений Шляков
Желтая карточка
Алексей Померко
46'
Желтая карточка
Никита Бурмистров
7'
Прошлые матчи
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Сочи
5
Тамбов
0
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
18:30
Тамбов
0 : 1
Сочи
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
18:30
Тамбов
0
Сочи
1
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1
Тамбов
2
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
15:30
Тамбов
0 : 3
Сочи
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
15:30
Тамбов
0
Сочи
3
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
17:00
Сочи
0 : 0
Тамбов
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
17:00
Сочи
0
Тамбов
0
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
Сочи
1 : 1
Тамбов
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
Сочи
1
Тамбов
1
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
Тамбов
1
Сочи
1
Новости
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
26 февраля, 21:24
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
04 февраля, 22:30
#
Новости матча
РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
24 марта, 13:54
Игрок «Сочи» забил за основу впервые с 2019-го. Он не играл почти два года из-за травмы и перенес четыре операции
19 марта, 21:24
«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
19 марта, 20:54
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Рыжиков уйдет из «Тамбова». Он готовится к завершению карьеры
09 марта, 18:02