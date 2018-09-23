Сочи - Тамбов: 23 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
0:0

Сочи - Тамбов: 23 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
23 сент. 2018, 17:00 МСК
23.09.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Сочи
мин
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
-
Померко
Алексей Померко
90
Тамбов
мин
-
Шляков
Евгений Шляков
90

События

Матч окончен 0:0
81'
Желтая карточка
Евгений Шляков
Желтая карточка
Алексей Померко
46'
Желтая карточка
Никита Бурмистров
7'

Прошлые матчи

19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Сочи
5
Тамбов
0
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
Тамбов
0 : 1
Сочи
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
Тамбов
0
Сочи
1
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 16:30
Сочи
1
Тамбов
2
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 15:30
Тамбов
0 : 3
Сочи
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 15:30
Тамбов
0
Сочи
3
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 17:00
Сочи
0 : 0
Тамбов
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 17:00
Сочи
0
Тамбов
0
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
Сочи
1 : 1
Тамбов
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
Сочи
1
Тамбов
1
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 14:00
Тамбов
1
Сочи
1

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