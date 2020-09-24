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Перед Суперкубком УЕФА-2020 играла официальная мелодия Евро-2008. Ее написал автор саундтрека к фильму «127 часов»
#Суперкубок УЕФА
24 сентября 2020, 22:33
Очевидно, что у Лэмпарда в «Челси» пока получаются только оправдания
#Фрэнк Лэмпард
18 августа 2019, 23:35
К переходу в «Ливерпуль» Адриана готовили в клубе из шестого дивизиона. Туда его пустили вместе с личным тренером
#Адриан
15 августа 2019, 12:20
«Челси» три раза подряд проиграл Суперкубок УЕФА. Во всех играх участвовал Лэмпард
#Фрэнк Лэмпард
15 августа 2019, 08:50
Женская бригада судей впервые отработала матч еврокубка. Пенальти, два отмененных гола и очень спорный момент
#Стефани Фраппар
15 августа 2019, 00:45
В Суперкубке УЕФА все смотрели на Жоржиньо. На его футболке неправильно написали фамилию
#Жоржиньо
15 августа 2019, 00:44
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новости спорта
«Атлетико» расторг контракт с Диего Костой
29 декабря 2020, 15:21
У Флика лучший дебютный год в истории топ-10 лиг. В среднем он набирал 2,77 очка за игру
07 ноября 2020, 18:05
«Севилья» в пятый раз подряд проиграла Суперкубок УЕФА
25 сентября 2020, 00:41
«Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА 🏆
25 сентября 2020, 00:31
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями. На стадион впустят 30%
25 августа 2020, 16:27
Суперкубок УЕФА – 24 сентября в Будапеште. «Бавария» против «Севильи»
24 августа 2020, 05:26
Суперкубок УЕФА-2020 пройдет в Будапеште 24 сентября, в 2023 году – в Казани
17 июня 2020, 18:20
Казань – место проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году
02 марта 2020, 16:47