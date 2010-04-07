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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Хусти 25
Быстров 59
2:0
Матч завершен
Волга
Тверь
Кубок России, 1/4 финала
Кубок России,
1/4 финала
Россия
7 апр. 2010, 18:30 МСК
7.04.2010, 18:30 МСК
среда
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Лумб
Микаэл Лумб
90
0
Широков
Роман Широков
90
0
Хусти
Саболч Хусти
25'
25'
70
0
Файзулин
Виктор Файзулин
90
0
Розина
Алессандро Розина
78
0
Быстров
Владимир Быстров
59'
59'
69
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
0
Крижанац
Ивица Крижанац
0
Ширл
Радек Ширл
0
Данни
Данни
0
Зырянов
Константин Зырянов
0
Лазович
Данко Лазович
0
Канунников
Максим Канунников
Волга
мин
0
Хайбуллаев
Ахмед Хайбуллаев
90
0
Горелов
Сергей Горелов
90
0
Агаев
Эмин Агаев
90
0
Гончаров
Роман Гончаров
90
0
Аксенов
Игорь Аксенов
90
0
Михайлов
Руслан Михайлов
62
0
Узойкин
Владимир Узойкин
90
0
Рейзвих
Иван Рейзвих
90
0
Хомутов
Сергей Хомутов
46
0
Фальковский
Евгений Фальковский
90
0
Корчагин
Эрик Корчагин
80
Запасные
0
Капочкин
Денис Капочкин
0
Самонеко
Александр Самонеко
0
Гудей
Дмитрий Гудей
0
Дрягин
Сергей Дрягин
0
Комаров
Михаил Комаров
0
Сапогов
Алексей Сапогов
0
Белов
Дмитрий Белов