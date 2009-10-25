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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Быстров 8
Текке 32
2:2
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Сирадзе 10
Леандро 65
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
25 окт. 2009, 14:30 МСК
25.10.2009, 14:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ширл
Радек Ширл
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Розина
Алессандро Розина
77
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Быстров
Владимир Быстров
8'
8'
90
0
Кежман
Матея Кежман
71
0
Текке
Фатих Текке
32'
32'
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Семшов
Игорь Семшов
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Широков
Роман Широков
0
Корниленко
Сергей Корниленко
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Филатов
Валентин Филатов
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Леандро
Леандро
65'
65'
90
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
10'
10'
77
0
Самсонов
Олег Самсонов
82
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
0
Хомич
Дмитрий Хомич
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
0
Машуков
Аслан Машуков
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Рикардо
Рикардо
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин