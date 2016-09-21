Волгарь - Оренбург: 21 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:1

Волгарь - Оренбург: 21 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
21 сент. 2016, 18:00 МСК
21.09.2016, 18:00 МСК
среда
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
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Предварительный состав

Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Волгарь
2 : 2
Оренбург
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Волгарь
2
Оренбург
2
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Оренбург
2 : 1
Волгарь
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Оренбург
2
Волгарь
1
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Волгарь
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 16:00
Оренбург
3
Волгарь
0
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:00
Волгарь
2 : 0
Оренбург
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:00
Волгарь
2
Оренбург
0
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 18:00
Волгарь
0 : 1
Оренбург
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 18:00
Волгарь
0
Оренбург
1
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 15:00
Оренбург
0 : 0
Волгарь
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 15:00
Оренбург
0
Волгарь
0
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:00
Волгарь
0 : 1
Оренбург
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:00
Волгарь
0
Оренбург
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
Оренбург
3 : 2
Волгарь
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
Оренбург
3
Волгарь
2
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 18:00
Волгарь
2 : 1
Оренбург
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 18:00
Волгарь
2
Оренбург
1
08.05.2012 08 мая 2012 вт 16:00
Оренбург
1 : 0
Волгарь
08.05.2012 08 мая 2012 вт 16:00
Оренбург
1
Волгарь
0
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:30
Оренбург
1 : 3
Волгарь
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:30
Оренбург
1
Волгарь
3
04.05.2011 04 мая 2011 ср 17:30
Волгарь
1 : 3
Оренбург
04.05.2011 04 мая 2011 ср 17:30
Волгарь
1
Оренбург
3

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