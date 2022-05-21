Волгарь - Оренбург: 21 мая 2022 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
-:-

Волгарь - Оренбург: 21 мая 2022 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
21 мая 2022, -:- МСК
21.05.2022, -:- МСК
суббота
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Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Волгарь
2 : 2
Оренбург
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Волгарь
2
Оренбург
2
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Оренбург
2 : 1
Волгарь
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Оренбург
2
Волгарь
1
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Волгарь
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 16:00
Оренбург
3
Волгарь
0
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:00
Волгарь
2 : 0
Оренбург
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:00
Волгарь
2
Оренбург
0
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 18:00
Волгарь
0 : 1
Оренбург
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 18:00
Волгарь
0
Оренбург
1
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 15:00
Оренбург
0 : 0
Волгарь
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 15:00
Оренбург
0
Волгарь
0
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:00
Волгарь
0 : 1
Оренбург
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:00
Волгарь
0
Оренбург
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
Оренбург
3 : 2
Волгарь
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
Оренбург
3
Волгарь
2
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 18:00
Волгарь
2 : 1
Оренбург
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 18:00
Волгарь
2
Оренбург
1
08.05.2012 08 мая 2012 вт 16:00
Оренбург
1 : 0
Волгарь
08.05.2012 08 мая 2012 вт 16:00
Оренбург
1
Волгарь
0
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:30
Оренбург
1 : 3
Волгарь
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:30
Оренбург
1
Волгарь
3
04.05.2011 04 мая 2011 ср 17:30
Волгарь
1 : 3
Оренбург
04.05.2011 04 мая 2011 ср 17:30
Волгарь
1
Оренбург
3

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