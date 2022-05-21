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Волгарь VS Оренбург
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Волгарь - Оренбург: 21 мая 2022 смотреть онлайн
Волгарь
Астрахань
-:-
Волгарь - Оренбург: 21 мая 2022 смотреть онлайн
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
21 мая 2022, -:- МСК
21.05.2022, -:- МСК
суббота
Составы
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Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка
Прошлые матчи
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Волгарь
2 : 2
Оренбург
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Волгарь
2
Оренбург
2
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Оренбург
2 : 1
Волгарь
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Оренбург
2
Волгарь
1
11.04.2018
11 апр. 2018
ср
16:00
Оренбург
3 : 0
Волгарь
11.04.2018
11 апр. 2018
ср
16:00
Оренбург
3
Волгарь
0
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
2 : 0
Оренбург
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
2
Оренбург
0
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
18:00
Волгарь
0 : 1
Оренбург
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
18:00
Волгарь
0
Оренбург
1
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
15:00
Оренбург
0 : 0
Волгарь
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
15:00
Оренбург
0
Волгарь
0
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:00
Волгарь
0 : 1
Оренбург
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:00
Волгарь
0
Оренбург
1
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
Оренбург
3 : 2
Волгарь
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
Оренбург
3
Волгарь
2
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
18:00
Волгарь
2 : 1
Оренбург
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
18:00
Волгарь
2
Оренбург
1
08.05.2012
08 мая 2012
вт
16:00
Оренбург
1 : 0
Волгарь
08.05.2012
08 мая 2012
вт
16:00
Оренбург
1
Волгарь
0
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:30
Оренбург
1 : 3
Волгарь
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:30
Оренбург
1
Волгарь
3
04.05.2011
04 мая 2011
ср
17:30
Волгарь
1 : 3
Оренбург
04.05.2011
04 мая 2011
ср
17:30
Волгарь
1
Оренбург
3
Новости
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
03 октября 2020, 15:16
Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
#Алексей Сутормин
20 августа 2019, 19:05
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
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Лучший отыгрыш по трансферу Сутормина. Есть котик, картошка фри и печаль
21 августа 2019, 12:30