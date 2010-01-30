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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
30 янв. 2010, 18:00 МСК
30.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Ковач
Радослав Ковач
58
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
70
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Ноубл
Франк Ноубл
78
Запасные
0
Штех
Марек Штех
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Илунга
Эрита Илунга
0
Паркер
Скотт Паркер
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Коул
Карлтон Коул
0
Сирс
Фредди Сирс
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
58
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
84
0
Калинич
Никола Калинич
71
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Рид
Стивен Рид
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Ди Санто
Франко Ди Санто