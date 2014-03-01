Матч завершен
Вердер
Бремен
Юнузович 19
1:0
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
1 марта 2014, 17:30 МСК
1.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
90
0
Хант
Аарон Хант
66
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
78
0
Юнузович
Златко Юнузович
19'
19'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
58
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Фритц
Клеменс Фритц
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Макиади
Седрик Макиади
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Райкович
Слободан Райкович
68
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
46
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
79
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Собич
Лассе Собич
0
Та
Джонатан Та
0
Теше
Роберт Теше
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Зуа
Жак Зуа