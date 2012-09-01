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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 52
Петерсен 67
2:0
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
1 сент. 2012, 16:30 МСК
1.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
67'
67'
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
66
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Хант
Аарон Хант
52'
52'
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
86
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
80
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
46
0
Иличевич
Иво Иличевич
70
0
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
70
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Сала
Джакопо Сала
0
Берг
Маркус Берг