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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 32
Петерсен 90
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
21 сент. 2013, 16:30 МСК
21.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
67
0
Ирачек
Петр Ирачек
80
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Лам
Жи Гин Лам
69
0
Байстер
Максимилиан Байстер
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Собич
Лассе Собич
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
0
Руднев
Артем Руднев
0
Зуа
Жак Зуа
Вердер
мин
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски
67
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
74
0
Хант
Аарон Хант
84
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
32'
90'
32', 90'
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Предль
Себастьян Предль
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Айчичек
Левент Айчичек
0
фон Хааке
Юлиан фон Хааке