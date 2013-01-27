Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Сон 23
Аого 46
Руднев 52
3:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Лукимия-Мулонготи 9
Папастатопулос 54
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
27 янв. 2013, 17:30 МСК
27.01.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
46'
46'
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
62
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
82
0
Сон
Хын-Мин Сон
23'
23'
90
0
Руднев
Артем Руднев
52'
52'
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Берг
Маркус Берг
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
54'
54'
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
56
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
9'
9'
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
89
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Предль
Себастьян Предль
0
Павлович
Матео Павлович
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
0
Акпала
Джозеф Акпала