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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Петрич 76
1:3
Матч завершен
Вердер
Бремен
Марин 9
Трибулл 45
Арнаутович 86
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
18 февр. 2012, 17:30 МСК
18.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
71
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
46
0
Сала
Джакопо Сала
72
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
0
Петрич
Младен Петрич
76'
76'
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сон
Хын-Мин Сон
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Хартерц
Флориан Хартерц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Марин
Марко Марин
9'
9'
82
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Трибулл
Том Трибулл
45'
45'
87
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
71
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
86'
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг