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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Перес 38
Перес 48
2:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
27 авг. 2012, 21:00 МСК
27.08.2012, 21:00 МСК
понедельник
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
86
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Перес
Виктор Перес
48'
38'
48', 38'
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
84
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Омар
Омар
66
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
90
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
0
Пенья
Рубен Пенья
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра
0
Лоло
Лоло
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
75
0
Мичел
Мичел
59
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Анхель
Анхель
46
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Родас
Эктор Родас
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Гекас
Теофанис Гекас
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар