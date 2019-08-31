Матч завершен
Леванте
Валенсия
Леон 83
Моралес 90
2:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
31 авг. 2019, 20:00 МСК
31.08.2019, 20:00 МСК
суббота
Составы
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
19
Клер
Карлос Клер
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
16
Рочина
Рубен Рочина
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90'
90'
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
9
Марти
Рохер Марти
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
3
Гарсия
Антонио Гарсия
18
Кабако
Эрик Кабако
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
10
Барди
Энис Барди
8
Эрнани
Эрнани
7
Леон
Серхио Леон
83'
Вальядолид
мин
1
Масип
Жорди Масип
90
23
Рубио
Вальдо Рубио
90
4
Кико
Кико
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
21
Мичел
Мичел
90
2
Порро
Педро Порро
90
10
Плано
Оскар Плано
90
9
Унал
Энес Унал
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
3
Барба
Федерико Барба
18
Антонито
Антонито
8
Ануар
Ануар
19
Вилья
Тони Вилья
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
29
де ла Фуэнте
Мигель де ла Фуэнте