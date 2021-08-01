Урал - Нижний Новгород: 01 августа 2021 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
-:-

Урал - Нижний Новгород: 01 августа 2021 смотреть онлайн

Нижний Новгород
Нижний Новгород
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
1 авг. 2021, -:- МСК
1.08.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

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Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов

Прошлые матчи

31.10.2018 31 окт. 2018 ср 17:00
Урал
2 : 0
Нижний Новгород
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 17:00
Урал
2
Нижний Новгород
0

Новости

«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
#РПЛ
08 марта, 19:50
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля, 21:37
Погребняк еще ого. Забивает «Спартаку» и провернул самый странный трансфер года
#Павел Погребняк
07 ноября 2020, 15:06
Помазун вытащил для «Урала» матч с «Зенитом». До этого сезона он выходил в РПЛ два раза
#Илья Помазун
19 сентября 2020, 19:20
Бикфалви изобразил секс в раздевалке «Урала». Почти повторил видео с Дзюбой и Азмуном
#Эрик Бикфалви
22 августа 2020, 20:20
Судья удалил игрока «Рубина» и после видео поставил пенальти «Уралу» за фол, который был до этого. Разве так можно?
#Михаил Меркулов
15 августа 2020, 19:10
# Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
«Локомотив» с преимуществом в двух игроков победил «Урал»
16 мая, 15:55
«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате
10 мая, 18:39
«Химки» три раза подряд победили со счетом 1:0. Они сохранили шансы на еврокубки
02 мая, 15:53
«Урал» сыграл вничью с «Ахматом» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей
24 апреля, 15:51
«Рубин» победил в третьем матче РПЛ подряд
18 апреля, 13:55
Погребняк забил два гола «Динамо» – это его первый дубль с декабря-2019
11 апреля, 19:00