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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Унион
Берлин
Уджа 15
Андерссон 90
2:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
23 нояб. 2019, 17:30 МСК
23.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Унион
мин
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
23
Кроос
Феликс Кроос
90
11
Уджа
Энтони Уджа
15'
15'
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90'
90'
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
26
Каде
Юлиус Каде
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
9
Полтер
Себастьян Полтер
27
Бекер
Шеральдо Бекер
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
Боруссия
мин
17
Вендт
Оскар Вендт
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
8
Закария
Денис Закария
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
5
Штробль
Тобиас Штробль
13
Штиндль
Ларс Штиндль
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
23
Хофманн
Йонас Хофманн
22
Бенеш
Ласло Бенеш
11
Раффаэл
Раффаэл
36
Эмболо
Брель Эмболо