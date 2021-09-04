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Отбор ЧМ. Европа
Украина VS Франция
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Украина - Франция: 04 сентября 2021 смотреть онлайн
Украина
-:-
Украина - Франция: 04 сентября 2021 смотреть онлайн
Франция
Отбор ЧМ. Европа, 5 тур
Отбор ЧМ. Европа,
5 тур
4 сент. 2021, 19:00 МСК
4.09.2021, 19:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Украина
мин
1
Бущан
Георгий Бущан
21
Зинченко
Александр Зинченко
16
Миколенко
Виталий Миколенко
15
Кривцов
Сергей Кривцов
4
Матвиенко
Николай Матвиенко
4
Забарный
Илья Забарный
22
Караваев
Александр Караваев
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
10
Шапаренко
Николай Шапаренко
8
Малиновский
Руслан Малиновский
9
Яремчук
Роман Яремчук
Запасные
12
Пятов
Андрей Пятов
-
23
Трубин
Анатолий Трубин
-
4
Соболь
Эдуард Соболь
-
6
Сирота
Александр Сирота
-
15
Конопля
Ефим Конопля
-
6
Макаренко
Евгений Макаренко
-
11
Марлос
Марлос
-
9
Коваленко
Виктор Коваленко
-
16
Михайличенко
Богдан Михайличенко
-
22
Зубков
Александр Зубков
-
10
Коноплянка
Евгений Коноплянка
-
19
Мораес
Алуизио Мораес
-
Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
4
Варан
Рафаэль Варан
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
20
Коман
Кингсли Коман
14
Рабьо
Адриан Рабьо
13
Канте
Н'Голо Канте
9
Жиру
Оливье Жиру
7
Гризманн
Антуан Гризманн
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
16
Манданда
Стив Манданда
-
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
19
Динь
Люка Динь
-
15
Зума
Курт Зума
-
21
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
6
Погба
Поль Погба
-
8
Лемар
Тома Лемар
-
20
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
11
Дембеле
Усман Дембеле
-
Прошлые матчи
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Франция
1 : 1
Украина
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Франция
1
Украина
1
07.10.2020
07 окт. 2020
ср
22:10
Франция
7 : 1
Украина
07.10.2020
07 окт. 2020
ср
22:10
Франция
7
Украина
1
15.06.2012
15 июня 2012
пт
19:00
Украина
0 : 2
Франция
15.06.2012
15 июня 2012
пт
19:00
Украина
0
Франция
2
21.11.2007
21 нояб. 2007
ср
22:30
Украина
2 : 2
Франция
21.11.2007
21 нояб. 2007
ср
22:30
Украина
2
Франция
2
02.06.2007
02 июня 2007
сб
21:00
Франция
2 : 0
Украина
02.06.2007
02 июня 2007
сб
21:00
Франция
2
Украина
0
Новости
Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
#Франция
16 ноября 2020, 18:40
Новый герой Франции – 17-летний мигрант. Он пообещал успех отцу после пожара, в котором сгорел их дом
#Эдуардо Камавинга
08 октября 2020, 14:21
Украина потеряла трех вратарей из-за короны. И заявила 45-летнего Шовковского, который закончил четыре года назад
#Александр Шовковский
07 октября 2020, 13:45
Во Франции клуб начал матч ввосьмером в знак протеста. Через минуту игрок травмировался, и клубу засчитали технарь
1
#Франция
08 сентября 2020, 20:25
1
Матерацци не подонок
4
#Марко Матерацци
11 июня 2020, 12:15
4
#
Новости матча
Французская фигуристка Мейте получила травму во время короткой программы и снялась с чемпионата мира
24 марта, 16:32
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса
26 декабря 2020, 21:48
Милевский ушел в «Минай». Команда основана в 2015-м и только с сезона-2018/19 имеет профессиональный статус
24 декабря 2020, 16:15
Определились даты матчей плей-офф Лиги нации
03 декабря 2020, 20:10
Украина получила техническое поражение от Швейцарии. И вылетела в дивизион B Лиги наций
25 ноября 2020, 22:05
Италия, Бельгия, Франция и Испания сыграют в полуфинале Лиги наций. В прошлом турнире состав был полностью другой
19 ноября 2020, 11:04
Испания вышла в полуфинал Лиги наций
18 ноября 2020, 01:53