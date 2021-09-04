Украина - Франция: 04 сентября 2021 смотреть онлайн

Украина
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Украина - Франция: 04 сентября 2021 смотреть онлайн

Франция
Отбор ЧМ. Европа, 5 тур

Отбор ЧМ. Европа,

5 тур
4 сент. 2021, 19:00 МСК
4.09.2021, 19:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Украина
мин
1
Бущан
Георгий Бущан
21
Зинченко
Александр Зинченко
16
Миколенко
Виталий Миколенко
15
Кривцов
Сергей Кривцов
4
Матвиенко
Николай Матвиенко
4
Забарный
Илья Забарный
22
Караваев
Александр Караваев
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
10
Шапаренко
Николай Шапаренко
8
Малиновский
Руслан Малиновский
9
Яремчук
Роман Яремчук
Запасные
12
Пятов
Андрей Пятов
-
23
Трубин
Анатолий Трубин
-
4
Соболь
Эдуард Соболь
-
6
Сирота
Александр Сирота
-
15
Конопля
Ефим Конопля
-
6
Макаренко
Евгений Макаренко
-
11
Марлос
Марлос
-
9
Коваленко
Виктор Коваленко
-
16
Михайличенко
Богдан Михайличенко
-
22
Зубков
Александр Зубков
-
10
Коноплянка
Евгений Коноплянка
-
19
Мораес
Алуизио Мораес
-
Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
4
Варан
Рафаэль Варан
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
20
Коман
Кингсли Коман
14
Рабьо
Адриан Рабьо
13
Канте
Н'Голо Канте
9
Жиру
Оливье Жиру
7
Гризманн
Антуан Гризманн
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
16
Манданда
Стив Манданда
-
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
19
Динь
Люка Динь
-
15
Зума
Курт Зума
-
21
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
6
Погба
Поль Погба
-
8
Лемар
Тома Лемар
-
20
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
11
Дембеле
Усман Дембеле
-

Прошлые матчи

24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Франция
1 : 1
Украина
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Франция
1
Украина
1
07.10.2020 07 окт. 2020 ср 22:10
Франция
7 : 1
Украина
07.10.2020 07 окт. 2020 ср 22:10
Франция
7
Украина
1
15.06.2012 15 июня 2012 пт 19:00
Украина
0 : 2
Франция
15.06.2012 15 июня 2012 пт 19:00
Украина
0
Франция
2
21.11.2007 21 нояб. 2007 ср 22:30
Украина
2 : 2
Франция
21.11.2007 21 нояб. 2007 ср 22:30
Украина
2
Франция
2
02.06.2007 02 июня 2007 сб 21:00
Франция
2 : 0
Украина
02.06.2007 02 июня 2007 сб 21:00
Франция
2
Украина
0

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