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Лига 1
Тулуза VS ПСЖ
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Тулуза - ПСЖ: 01 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:4
Тулуза - ПСЖ: 01 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 23 тур
Лига 1,
23 тур
Франция
1 февр. 2013, 22:30 МСК
1.02.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 0:4
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
4 : 0
Тулуза
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
4
Тулуза
0
31.03.2019
31 марта 2019
вс
22:00
Тулуза
0 : 1
ПСЖ
31.03.2019
31 марта 2019
вс
22:00
Тулуза
0
ПСЖ
1
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
ПСЖ
1 : 0
Тулуза
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
ПСЖ
1
Тулуза
0
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
19:00
Тулуза
0 : 1
ПСЖ
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
19:00
Тулуза
0
ПСЖ
1
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
22:00
ПСЖ
6 : 2
Тулуза
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
22:00
ПСЖ
6
Тулуза
2
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
23:00
ПСЖ
0 : 0
Тулуза
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
23:00
ПСЖ
0
Тулуза
0
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:45
Тулуза
2 : 0
ПСЖ
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:45
Тулуза
2
ПСЖ
0
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
23:00
ПСЖ
2 : 1
Тулуза
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
23:00
ПСЖ
2
Тулуза
1
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
19:00
Тулуза
0 : 1
ПСЖ
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
19:00
Тулуза
0
ПСЖ
1
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
19:00
ПСЖ
5 : 0
Тулуза
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
19:00
ПСЖ
5
Тулуза
0
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
19:00
ПСЖ
3 : 1
Тулуза
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
19:00
ПСЖ
3
Тулуза
1
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
18:00
Тулуза
1 : 1
ПСЖ
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
18:00
Тулуза
1
ПСЖ
1
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
16:00
Тулуза
2 : 4
ПСЖ
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
16:00
Тулуза
2
ПСЖ
4
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
18:00
ПСЖ
2 : 0
Тулуза
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
18:00
ПСЖ
2
Тулуза
0
01.02.2013
01 февр. 2013
пт
22:30
Тулуза
0 : 4
ПСЖ
01.02.2013
01 февр. 2013
пт
22:30
Тулуза
0
ПСЖ
4
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
22:55
ПСЖ
3 : 1
Тулуза
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
22:55
ПСЖ
3
Тулуза
1
14.09.2012
14 сент. 2012
пт
21:45
ПСЖ
2 : 0
Тулуза
14.09.2012
14 сент. 2012
пт
21:45
ПСЖ
2
Тулуза
0
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
22:59
ПСЖ
3 : 1
Тулуза
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
22:59
ПСЖ
3
Тулуза
1
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
Тулуза
1 : 3
ПСЖ
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
Тулуза
1
ПСЖ
3
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
ПСЖ
2 : 1
Тулуза
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
ПСЖ
2
Тулуза
1
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