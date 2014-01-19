Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:2
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
19 янв. 2014, 19:00 МСК
19.01.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Составы