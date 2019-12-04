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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Саного 40
1:2
Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 5
Мартиньш 84
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
4 дек. 2019, 21:00 МСК
4.12.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Тулуза
мин
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
9
Саного
Яя Саного
40'
40'
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
7
Градель
Макс Градель
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
18
Рохель
Агустин Рохель
90
11
Буагар
Кентен Буагар
90
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
10
Исека
Аарон Исека
8
Жан
Корентен Жан
25
Саид
Уэсли Саид
Монако
мин
8
Силва
Адриен Силва
90
40
Леком
Бенжамин Леком
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
5'
5'
90
25
Глик
Камиль Глик
90
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
12
Агилар
Рубен Агилар
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
84'
31
Диаш
Жил Диаш
14
Кейта
Бальде Кейта