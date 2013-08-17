Матч завершен
Тулуза
Тулуза
1:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
17 авг. 2013, 21:00 МСК
17.08.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы