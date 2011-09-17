Матч завершен
Тулуза
Тулуза
3:2
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
17 сент. 2011, 20:00 МСК
17.09.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы