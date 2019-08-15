Матч завершен
Трабзонспор
Трабзон
Сорлот 11
Новак 90
2:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Спарта
Прага
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:30 МСК
15.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Трабзонспор
мин
8
Соса
Хосе Соса
90
47
Перейра
Жоао Перейра
90
77
Новак
Филип Новак
90'
90'
90
11
Сорлот
Александр Сорлот
11'
11'
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
18
Экубан
Калеб Экубан
90
5
Хосейни
Маджид Хосейни
90
10
Омюр
Абдулкадир Омюр
90
Запасные
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
7
Авдияй
Донис Авдияй
Спарта
мин
9
Канга
Каку Гуелор Канга
90
15
Ганоушек
Мацей Ганоушек
90
1
Ницэ
Флориан Ницэ
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
16
Сачек
Михал Сачек
90
Запасные
2
Кайя
Семих Кайя
33
Ганцко
Давид Ганцко
40
Манджек
Жорж Манджек
25
Травник
Михал Травник
18
Козак
Либор Козак