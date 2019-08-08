Матч завершен
Спарта
Прага
Намойнесу 16
Канга 68
2:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Трабзонспор
Трабзон
Экубан 84
Сорлот 89
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 19:00 МСК
8.08.2019, 19:00 МСК
четверг
Составы
Спарта
мин
19
Штетина
Лукаш Штетина
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
68'
68'
90
15
Ганоушек
Мацей Ганоушек
90
1
Ницэ
Флориан Ницэ
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
16'
16'
90
25
Травник
Михал Травник
90
16
Сачек
Михал Сачек
90
Запасные
2
Кайя
Семих Кайя
33
Ганцко
Давид Ганцко
18
Козак
Либор Козак
3
Юлиш
Лукаш Юлиш
Трабзонспор
мин
8
Соса
Хосе Соса
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
47
Перейра
Жоао Перейра
90
77
Новак
Филип Новак
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
18
Экубан
Калеб Экубан
84'
84'
90
5
Хосейни
Маджид Хосейни
90
10
Омюр
Абдулкадир Омюр
90
Запасные
11
Сорлот
Александр Сорлот
89'
7
Авдияй
Донис Авдияй