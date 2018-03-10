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мин
1
Опарин
Михаил Опарин
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
24
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
80
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
74
4
Жигулев
Илья Жигулев
80
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
33
Погребняк
Павел Погребняк
90
15
Роша
Нуну Роша
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
26
Энаке
Габриэль Энаке
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
64
88
Камболов
Руслан Камболов
90
66
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
76'
90
Запасные
Главный тренер
Курбан Бердыев
События
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
88'
Замена
Замена
80'
Замена
80'
76'
ГОЛ! 0:1
Замена
74'
64'
Замена
Конец первого тайма (0:0)
18'
Желтая карточка
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
01 сентября, 13:46
28 августа, 16:48