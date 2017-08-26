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мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
75
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
9
Канунников
Максим Канунников
19'
90
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
60
Запасные
Главный тренер
Курбан Бердыев
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
9
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
46
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
3
Дудиев
Аслан Дудиев
90
10
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
46
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
15
Роша
Нуну Роша
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 1:0
Замена
82'
Замена
75'
Желтая карточка
72'
Желтая карточка
64'
61'
Желтая карточка
Желтая карточка
61'
Замена
60'
46'
Замена
46'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
39'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
19'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
01 сентября, 13:46
28 августа, 16:48