Матч завершен
Томь
Томск
1:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
15 мая 2008, 15:00 МСК
15.05.2008, 15:00 МСК
четверг
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы