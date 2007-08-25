Матч завершен
Томь
Томск
3:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
25 авг. 2007, 15:15 МСК
25.08.2007, 15:15 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы