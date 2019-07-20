Луч - Томь: 20 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
1:1

Луч - Томь: 20 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
20 июля 2019, 10:00 МСК
20.07.2019, 10:00 МСК
суббота
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Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 12:00
Томь
4 : 0
Луч
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 12:00
Томь
4
Луч
0
20.07.2019 20 июля 2019 сб 10:00
Луч
1 : 1
Томь
20.07.2019 20 июля 2019 сб 10:00
Луч
1
Томь
1
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 12:00
Томь
0 : 0
Луч
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 12:00
Томь
0
Луч
0
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 9:00
Луч
2 : 2
Томь
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 9:00
Луч
2
Томь
2
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 12:00
Томь
0 : 0
Луч
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 12:00
Томь
0
Луч
0
15.07.2017 15 июля 2017 сб 11:00
Луч
3 : 0
Томь
15.07.2017 15 июля 2017 сб 11:00
Луч
3
Томь
0
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
Томь
0 : 2
Луч
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
Томь
0
Луч
2
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 12:00
Луч
0 : 3
Томь
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 12:00
Луч
0
Томь
3
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 8:00
Луч
0 : 0
Томь
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 8:00
Луч
0
Томь
0
27.07.2014 27 июля 2014 вс 15:00
Томь
3 : 1
Луч
27.07.2014 27 июля 2014 вс 15:00
Томь
3
Луч
1
26.03.2014 26 марта 2014 ср 15:00
Томь
1(1) : 1(2)
Луч
26.03.2014 26 марта 2014 ср 15:00
Томь
1(1)
Луч
1(2)
18.10.2008 18 окт. 2008 сб 11:00
Луч
0 : 0
Томь
18.10.2008 18 окт. 2008 сб 11:00
Луч
0
Томь
0
15.05.2008 15 мая 2008 чт 15:00
Томь
1 : 1
Луч
15.05.2008 15 мая 2008 чт 15:00
Томь
1
Луч
1
25.08.2007 25 авг. 2007 сб 15:15
Томь
3 : 1
Луч
25.08.2007 25 авг. 2007 сб 15:15
Томь
3
Луч
1
05.05.2007 05 мая 2007 сб 10:00
Луч
0 : 0
Томь
05.05.2007 05 мая 2007 сб 10:00
Луч
0
Томь
0
24.10.2006 24 окт. 2006 вт 23:00
Луч
2 : 1
Томь
24.10.2006 24 окт. 2006 вт 23:00
Луч
2
Томь
1
12.05.2006 12 мая 2006 пт 23:00
Томь
2 : 1
Луч
12.05.2006 12 мая 2006 пт 23:00
Томь
2
Луч
1

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