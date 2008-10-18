Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
18 окт. 2008, 11:00 МСК
18.10.2008, 11:00 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы