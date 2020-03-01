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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тамбов
Тамбов
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
1 марта 2020, 14:00 МСК
1.03.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
8
Килин
Антон Килин
90
29
Каплиенко
Александр Каплиенко
90
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
15
Филин
Александр Филин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
77
Костюков
Михаил Костюков
87
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
13
Обухов
Владимир Обухов
85
Запасные
73
Чагров
Никита Чагров
5
Шляков
Евгений Шляков
30
Таказов
Сослан Таказов
22
Юрганов
Игорь Юрганов
25
Карасев
Павел Карасев
7
Кардозу
Мигел Кардозу
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
9
Мамтов
Хасан Мамтов
11
Федчук
Артем Федчук
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
2
Старфельт
Карл Старфельт
90
27
Сантос
Пабло Сантос
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
8
Йевтич
Дарко Йевтич
68
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
89
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
62
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
90
Запасные
93
Городовой
Алексей Городовой
23
Коновалов
Иван Коновалов
71
Поярков
Николай Поярков
5
Уремович
Филип Уремович
77
Самошников
Илья Самошников
69
Степанов
Данил Степанов
18
Могилевец
Павел Могилевец
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
25
Макаров
Денис Макаров
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили