Матч завершен
Рубин
Казань
Коновалов 27
Давиташвили 32
2:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Мелкадзе 54
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
5 окт. 2019, 16:30 МСК
5.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
29
Денисов
Виталий Денисов
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
61
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
27'
27'
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
32'
32'
73
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
80
Сорокин
Егор Сорокин
71
Поярков
Николай Поярков
2
Старфельт
Карл Старфельт
6
Башкиров
Евгений Башкиров
12
Зуев
Александр Зуев
99
Закиров
Камиль Закиров
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
59
Макаров
Никита Макаров
20
Марков
Евгений Марков
70
Кипиани
Николай Кипиани
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
90
8
Килин
Антон Килин
90
7
Чернышов
Олег Чернышов
46
25
Карасев
Павел Карасев
58
77
Костюков
Михаил Костюков
77
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
54'
54'
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
68
Дворяшин
Игорь Дворяшин
6
Кулик
Владислав Кулик
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Муйва
Олабиран Муйва
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
48
Часовских
Андрей Часовских
14
Аппаев
Хызыр Аппаев