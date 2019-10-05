Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рубин
Казань
Коновалов 27
Давиташвили 32
2:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Мелкадзе 54
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
5 окт. 2019, 16:30 МСК
5.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
29
Денисов
Виталий Денисов
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
61
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
27'
27'
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
32'
32'
73
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
80
Сорокин
Егор Сорокин
71
Поярков
Николай Поярков
2
Старфельт
Карл Старфельт
6
Башкиров
Евгений Башкиров
12
Зуев
Александр Зуев
99
Закиров
Камиль Закиров
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
59
Макаров
Никита Макаров
20
Марков
Евгений Марков
70
Кипиани
Николай Кипиани
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
90
8
Килин
Антон Килин
90
7
Чернышов
Олег Чернышов
46
25
Карасев
Павел Карасев
58
77
Костюков
Михаил Костюков
77
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
54'
54'
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
68
Дворяшин
Игорь Дворяшин
6
Кулик
Владислав Кулик
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Муйва
Олабиран Муйва
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
48
Часовских
Андрей Часовских
14
Аппаев
Хызыр Аппаев