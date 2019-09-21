Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Мелкадзе 38
Мелкадзе 61
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Шомуродов 27
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
21 сент. 2019, 19:00 МСК
21.09.2019, 19:00 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
30
Таказов
Сослан Таказов
90
25
Карасев
Павел Карасев
89
77
Костюков
Михаил Костюков
66
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
38'
61'
38', 61'
65
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
6
Кулик
Владислав Кулик
8
Килин
Антон Килин
7
Чернышов
Олег Чернышов
70
Муниру
Салли Муниру
11
Муйва
Олабиран Муйва
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
48
Часовских
Андрей Часовских
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
87
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
15
Глебов
Данил Глебов
78
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
27'
27'
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов
22
Маляров
Кирилл Маляров
3
Вилюш
Мацей Вилюш
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
4
Ведерников
Данила Ведерников
51
Черкес
Евгений Черкес
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков