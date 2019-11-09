Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Сигурдарсон 7
1:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Мелкадзе 53
Обухов 70
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
9 нояб. 2019, 16:30 МСК
9.11.2019, 16:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
7'
7'
77
15
Глебов
Данил Глебов
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
46
Попов
Денис Попов
25
Логашов
Арсений Логашов
22
Маляров
Кирилл Маляров
3
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Ведерников
Данила Ведерников
51
Черкес
Евгений Черкес
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
86
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
70'
70'
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
90
25
Карасев
Павел Карасев
81
77
Костюков
Михаил Костюков
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
53'
53'
78
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
30
Таказов
Сослан Таказов
23
Кленкин
Данил Кленкин
7
Чернышов
Олег Чернышов
92
Чуперка
Валерий Чуперка
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
48
Часовских
Андрей Часовских
14
Аппаев
Хызыр Аппаев