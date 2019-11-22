Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Ойеволе 33
Обухов 39
Костюков 47
2:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Крыховяк 29
Крыховяк 56
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
22 нояб. 2019, 19:30 МСК
22.11.2019, 19:30 МСК
пятница
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
39'
39'
87
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
90
25
Карасев
Павел Карасев
77
77
Костюков
Михаил Костюков
47'
47'
72
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
30
Таказов
Сослан Таказов
23
Кленкин
Данил Кленкин
7
Чернышов
Олег Чернышов
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
48
Часовских
Андрей Часовских
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
Локомотив
мин
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
46
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
33'
33'
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
1
Гилерме
Гилерме
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
29'
56'
29', 56'
90
11
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Эдер
Эдер
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
27
Серкейра
Мурило Серкейра
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
69
Куликов
Даниил Куликов
76
Мухин
Максим Мухин
67
Тугарев
Роман Тугарев