Матч завершен
Локомотив
Москва
Эдер 31
Игнатьев 33
2:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Костюков 6
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
21 июля 2019, 16:30 МСК
21.07.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
33'
33'
46
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
1
Гилерме
Гилерме
90
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
11
Миранчук
Алексей Миранчук
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
90
19
Эдер
Эдер
31'
31'
63
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
27
Серкейра
Мурило Серкейра
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
69
Куликов
Даниил Куликов
9
Смолов
Федор Смолов
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
67
Тугарев
Роман Тугарев
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
71
30
Таказов
Сослан Таказов
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
25
Карасев
Павел Карасев
90
77
Костюков
Михаил Костюков
6'
6'
57
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
25
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
2
Рыбин
Алексей Рыбин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
6
Кулик
Владислав Кулик
23
Кленкин
Данил Кленкин
9
Чернышов
Олег Чернышов
20
Муйва
Олабиран Муйва
9
Мамтов
Хасан Мамтов
99
Маркелов
Иван Маркелов
19
Конате
Мохамед Конате