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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
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Материалы
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Сызрань-2003
Сызрань
Чуравцев 81
Баратов 83
Почивалин 90
3:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
24 сент. 2014, 18:00 МСК
24.09.2014, 18:00 МСК
среда
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы
Сызрань-2003
мин
4
Баратов
Ренат Баратов
83'
83'
90
2
Друковский
Владимир Друковский
90
25
Лавлинский
Дмитрий Лавлинский
90
25
Терехин
Роман Терехин
90
31
Астахов
Виталий Астахов
90
17
Симонов
Сергей Симонов
90
11
Березун
Василий Березун
76
24
Морейес
Антонио Морейес
90
27
Бочаров
Антон Бочаров
57
26
Почивалин
Валерий Почивалин
90'
90'
90
10
Хрущев
Алексей Хрущев
84
Запасные
30
Баклов
Олег Баклов
19
Чуравцев
Алексей Чуравцев
81'
22
Уколов
Антон Уколов
29
Карасев
Дмитрий Карасев
28
Семячкин
Александр Семячкин
7
Пасечник
Алексей Пасечник
9
Кулешов
Кирилл Кулешов
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
15
Бордачев
Максим Бордачев
88
5
Дьяков
Виталий Дьяков
90
20
Горо
Горо
90
55
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
7
Григорьев
Максим Григорьев
90
18
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
85
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
68
Запасные
31
Чагров
Никита Чагров
3
Абазов
Руслан Абазов
19
Милич
Хрвойе Милич
84
Гацкан
Александр Гацкан
8
Думбия
Мусса Думбия
99
Николич
Неманья Николич
10
Ю
Бен Су Ю