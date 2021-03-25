Швеция - Грузия: 25 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Швеция
Классон 35
1:0

Швеция - Грузия: 25 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Грузия
Отбор ЧМ. Европа, 1 тур

Отбор ЧМ. Европа,

1 тур
25 марта 2021, 22:45 МСК
25.03.2021, 22:45 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Швеция
мин
23
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
89
6
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
89
2
Лустиг
Микаэль Лустиг
84
14
Хеландер
Филип Хеландер
89
3
Линделеф
Виктор Линделеф
89
17
Классон
Виктор Классон
35'
35'
74
7
Ларссон
Себастьян Ларссон
89
20
Ольссон
Кристоффер Ольссон
68
21
Кулушевски
Деян Кулушевски
89
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
84
15
Исак
Александер Исак
89
Запасные
12
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
-
1
Ольсен
Робин Ольсен
-
5
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
-
16
Крафт
Эмиль Крафт
5
4
Старфельт
Карл Старфельт
-
8
Экдаль
Альбин Экдаль
73
22
Квайсон
Робин Квайсон
5
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
15
18
Сема
Кен Сема
-
19
Сванберг
Маттиас Сванберг
16
9
Каюсте
Йенс-Люс Каюсте
-
13
Карлссон
Йеспер Карлссон
-
Грузия
мин
1
Лория
Георгий Лория
89
5
Гиорбелидзе
Гурам Гиорбелидзе
89
4
Кашия
Гурам Кашия
89
23
Двали
Лаша Двали
89
13
Чабрадзе
Григол Чабрадзе
89
18
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
46
7
Канкава
Джаба Канкава
60
16
Квеквескири
Ника Квеквескири
60
6
Абурджания
Георгий Абурджания
89
9
Лобжанидзе
Саба Лобжанидзе
78
11
Квилитая
Георгий Квилитая
89
Запасные
12
Мамардашвили
Гиорги Мамардашвили
-
17
Купатадзе
Лазари Купатадзе
-
14
Григалава
Гиа Григалава
-
2
Какабадзе
Отар Какабадзе
-
3
Табидзе
Джемал Табидзе
-
21
Гвилия
Валериан Гвилия
29
20
Джигаури
Джамбул Джигаури
-
10
Китеишвили
Отар Китеишвили
43
19
Шенгелия
Леван Шенгелия
29
15
Беридзе
Гиорги Беридзе
11
22
Микаутадзе
Жорж Микаутадзе
-
8
Зивзивадзе
Буду Зивзивадзе
-

События

Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
Лаша Двали
Замена
Эмиль Крафт
Микаэль Лустиг
84'
Замена
Робин Квайсон
Златан Ибрагимович
84'
78'
Замена
Гиорги Беридзе
Саба Лобжанидзе
Замена
Эмиль Форсберг
Виктор Классон
74'
Замена
Маттиас Сванберг
Альбин Экдаль
73'
Замена
Альбин Экдаль
Кристоффер Ольссон
68'
Желтая карточка
Людвиг Аугустинссон
64'
60'
Замена
Леван Шенгелия
Ника Квеквескири
60'
Замена
Валериан Гвилия
Джаба Канкава
Желтая карточка
Кристоффер Ольссон
58'
Желтая карточка
Златан Ибрагимович
54'
46'
Замена
Отар Китеишвили
Хвича Кварацхелия
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Виктор Классон
35'
Начало матча

Прошлые матчи

25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Швеция
1 : 0
Грузия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Швеция
1
Грузия
0

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