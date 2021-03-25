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Запасные
События
Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
Замена
84'
Замена
84'
78'
Замена
Замена
74'
Замена
73'
Замена
68'
Желтая карточка
64'
60'
Замена
60'
Замена
Желтая карточка
58'
Желтая карточка
54'
46'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
35'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
12 ноября 2020, 21:55
08 октября 2020, 22:00
08 октября 2020, 21:00
16 марта, 15:33
15 февраля, 20:19
25 ноября 2020, 12:32
19 ноября 2020, 00:45
12 ноября 2020, 21:51
08 октября 2020, 21:12
1
08 октября 2020, 21:05
1
08 октября 2020, 20:17
1