Матч завершен
Суонси
Суонси
0:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Габбиадини 72
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
8 мая 2018, 21:45 МСК
8.05.2018, 21:45 МСК
вторник
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Кинг
Энди Кинг
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
52
Робертс
Коннор Робертс
90
19
Айю
Андре Айю
90
18
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
14
Кэрролл
Том Кэрролл
35
Саншеш
Ренату Саншеш
12
Дайер
Натан Дайер
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
10
Остин
Чарли Остин
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
38
МакКуин
Сэм МакКуин
39
Симс
Джошуа Симс
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
72'
9
Каррийо
Гидо Каррийо