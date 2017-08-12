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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
12 авг. 2017, 17:00 МСК
12.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
86
3
Йошида
Мая Йошида
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
71
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
69
Запасные
28
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
35
Беднарек
Ян Беднарек
18
Лемина
Марио Лемина
38
МакКуин
Сэм МакКуин
19
Буфал
Софьян Буфал
7
Лонг
Шейн Лонг
10
Остин
Чарли Остин
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
74
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
86
8
Фер
Лерой Фер
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
18
Айю
Жордан Айю
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
81
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
22
Ранхель
Анхель Ранхель
56
Фултон
Джей Фултон
51
Меса
Роке Меса
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
62
МакБарни
Оливер МакБарни