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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Айю 77
1:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Миливойевич 59
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
23 дек. 2017, 18:00 МСК
23.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
51
Меса
Роке Меса
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
56
Фултон
Джей Фултон
35
Саншеш
Ренату Саншеш
18
Айю
Жордан Айю
77'
62
МакБарни
Оливер МакБарни
Кристал Пэлас
мин
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
6
Данн
Скотт Данн
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
59'
59'
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
23
Суаре
Папе Суаре
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд