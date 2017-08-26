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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:2
Матч завершен
Суонси
Суонси
Абрахам 44
Айю 48
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
26 авг. 2017, 17:00 МСК
26.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
41
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
46
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
58
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
7
Кабай
Йоан Кабай
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
31
Андерсон
Кеши Андерсон
28
Эйнга-Локило
Джейсон Эйнга-Локило
Суонси
мин
6
Моусон
Элфи Моусон
90
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
88
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
70
8
Фер
Лерой Фер
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
18
Айю
Жордан Айю
48'
48'
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
44'
44'
78
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
56
Фултон
Джей Фултон
51
Меса
Роке Меса
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
62
МакБарни
Оливер МакБарни