Стокпорт Каунти
Стокпорт
-:-
Вест Хэм
Лондон
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
11 янв. 2021, 23:00 МСК
11.01.2021, 23:00 МСК
понедельник
Составы