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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Диуф 40
Крауч 85
2:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Йошида 75
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
30 сент. 2017, 17:00 МСК
30.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
6
Зума
Курт Зума
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
40'
40'
90
9
Бераино
Саидо Бераино
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
8
Джонсон
Глен Джонсон
12
Тимон
Джош Тимон
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
85'
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
75'
75'
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
6
Худт
Уэсли Худт
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
19
Буфал
Софьян Буфал
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
10
Остин
Чарли Остин