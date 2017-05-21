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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Крауч 60
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
21 мая 2017, 17:00 МСК
21.05.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Саутгемптон
мин
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
86
11
Тадич
Душан Тадич
65
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
10
Остин
Чарли Остин
65
Запасные
28
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
12
Касерес
Мартин Касерес
26
Пье
Жереми Пье
4
Класи
Йорди Класи
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
19
Буфал
Софьян Буфал
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
70
25
Крауч
Питер Крауч
60'
60'
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
8
Джонсон
Глен Джонсон
2
Бардсли
Филлип Бардсли
5
Муниеса
Марк Муниеса
16
Адам
Чарли Адам
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
9
Бераино
Саидо Бераино