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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Сычев 64
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
13 сент. 2009, 15:15 МСК
13.09.2009, 15:15 МСК
воскресенье
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Филатов
Валентин Филатов
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
77
0
Машуков
Аслан Машуков
84
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
72
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
0
Хомич
Дмитрий Хомич
0
Плиев
Заурбек Плиев
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
0
Рикардо
Рикардо
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
0
Овчинников
Сергей Овчинников
0
Концевой
Артем Концевой
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
76
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
87
0
Вагнер
Вагнер
45
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
64'
64'
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Сенников
Дмитрий Сенников
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
0
Кайта
Сани Кайта
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Минченков
Александр Минченков
0
Фалл
Байе Джиби Фалл